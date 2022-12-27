Сборная Канады обыграла Финляндию в стартовом матче МЧМ-2024

Турнир проходит в Швеции с 26 декабря по 5 января.

Сборная Канады по хоккею обыграла Финляндию со счетом 5:2 в матче 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира-2024. Игра прошла на арене "Скандинавиум" в Гетеборге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нейт Даниэльсон, Оуэн Аллард, Маклин Селебрини, Мэттью Пойтрас и Маверик Ламуре. У финнов отличились Алексантери Каскимяки и Ере Лассила.

Отметим, что МЧМ-2024 будет проходить в Швеции с 26 декабря по 5 января. Сборная Канады является действующим победителем турнира.

Ранее мы сообщали, что шайба Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Нэшвилл".

Видео: YouTube / TSN