Сборная Канады стала победителем хоккейного МЧМ-2022

Победную шайбу канадцы забросили в овертайме.

Сборная Канады по хоккею обыграла Финляндию со счетом 3:2 в финале Молодежного чемпионата мира-2022. Игра прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Хозяева вели в счете благодаря шайбам Джошуа Руа и Уильяма Дюфура. Однако в третьем периоде финские хоккеисты Алекси Хеймосалми и Йоаким Кеммель смогли восстановить равенство. В овертайме победную шайбу канадцев забросил Кент Джонсон.

Для Канады этот успех стал 19-м за всю историю на молодежных мировых первенствах. Они являются рекордсменами по этому показателю.

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Видео: YouTube / Puck Daily