Овечкин оценил шансы побить рекорд Гретцки

Хоккеист оценил свои возможности фразой "поживем — увидим".

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мнением о рекорде спортсмена Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб за профессиональную карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард прокомментировал возможность побить рекорд иностранца фразой "поживем — увидим".

Когда встречаемся с Гретцки, не обсуждаем рекорд. Когда переходил на пятое, четвертое места, он звонил, говорил: „Давай, работай. Я твой главный болельщик"". Александр Овечкин, хоккеист

Напомним, что 36-летний россиянин Александр Овечкин занимает третье место в списке перечне лучших снайперов в истории НХЛ. Он также является лучшим европейским хоккеистом по данному показателю. Спортсмену удалось забросить шайбы в ворота соперников 780 раз. На счету Гретцки же записано 894 шайб. Вторым в рейтинге идет еще один американец Горди Хоу с 801 голом.

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Фото и видео: YouTube / МЯЧ Production