Глава UFC не считает Чимаева фаворитом в бою против Диаса

Дана Уайт назвал сильные и слабые стороны соперников по турниру в Лас-Вегасе.

Глава UFC Дана Уайт не считает шведского бойца Хамзата Чимаева фаворитом в бою против американского представителя Нейта Диаса. Такое мнение специалист высказал во время своего интервью для издания Yahoo! Sports. По мнению гостя эфира, MMA представляет из себя такой вид спорта, в котором никто не может считаться фаворитом поединка, так как любой боец способен выиграть схватку в любой момент.

Одна вещь, которую уже видели в бою с Бернсом, давайте не будем забывать о том, что у Хамзата Чимаева, каким бы крутым он ни был взрывным, у него нет всего того опыта, который есть у других людей. Диас вынослив, он дрался со всеми Дана Уайт, глава UFC

Эксперт добавил, что для Диаса данный бой станет последним, поэтому никто не может считать спортсмена аутсайдером. Уайт уточнил, что американцу удалось сразиться "со всеми". Менталитет Диаса в UFC считают гангстерским, как и у Чимаева.

Стоит уточнить, что бой Чимаева и Диаса возглавит международный турнир UFC 279. Мероприятие запланировано на 10 сентября. Оно пройдет на "Ти-Мобайл Арена" в Лас-Вегасе.

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Фото и видео: YouTube / Yahoo! Sports