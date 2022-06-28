Дана Уайт анонсировал возвращение Джона Джонса

Спортсмену ищут достойного соперника.

Глава UFC Дана Уайт анонсировал возвращение спортсмена Джона Джонса на ринг. По данным президента организации Ultimate Fighting Championship, боец будет сражаться против Нганну или Миочича. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире YouTube-проекта The Jim Rome Show.

Джон Джонс готов к работе. Мы просто ждем соперника. Либо это будет Фрэнсис, в зависимости от того, как долго его колено будет восстанавливаться, либо Стипе Миочич. Дана Уайт, глава UFC

Президент спортивной организации добавил, что считает возвращение Джонса интересным событием, так как верит в то, что из-за простоя спортсмены могут покрыться "ржавчиной". Однако Уайт считает, что Джонс "он лучший во всех временах", несмотря на все появившиеся в СМИ и Интернете негативные вещи, которые говорят о личной жизни Джонса.

Дана Уайт отреагировал на слухи о реванше Мейвезера и Макгрегора.

Фото и видео: YouTube / The Jim Rome Show