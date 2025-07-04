Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома

Глава США анонсировал поединок в Вашингтоне с 20-25 тысячами зрителей.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп рассказал, что на территории Белого дома состоится поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе своего публичного выступления в штате Айова. Речь лидера страны была посвящена предстоящей в 2026 году 250-й годовщине с момента принятия Декларации независимости. Спикер пояснил аудитории, что приуроченные к этой дате торжественные мероприятия пройдут по всей территории страны. Глава государства упомянул руководителя UFC Дану Уайта.

Я даже думаю, что мы проведем поединок UFC. Здесь кто-то следит за UFC? Мы проведем бой UFC, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места. Дональд Трамп, президент США

Американский президент отметил, что говорит о полноценном поединке между спортсменами за звание чемпиона, на котором ожидается присутствие 20-25 тысяч зрителей. Однако Дональд Трамп не объяснил публике, когда именно может состояться данное событие и кто будет в нем задействован. Местные журналисты пресс-пула Белого дома привели слова пресс-секретаря американской администрации Кэролайн Ливитт, которая пояснила, что вашингтонская администрация настроена "совершенно серьезно" по этому вопросу.

Трамп по итогам беседы с Путиным не удовлетворен ситуацией вокруг Украины: прогресса нет.

Фото и видео: YouTube / Белый дом