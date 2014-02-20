Трамп по итогам беседы с Путиным не удовлетворен ситуацией вокруг Украины: прогресса нет

Президент США дал комментарий о недавнем разговоре с Кремлем.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп по результатам своей беседы с российским политическим лидером Владимиром Путиным заявил местным СМИ о том, что не удовлетворен ситуацией, складывающейся вокруг Украины. Глава Белого дома считает, что на данный момент в региональном кризисе никакого прогресса нет. Соответствующей информацией глава государства поделился в ходе общения с журналистами на военной базе Эндрюс, расположенной под Вашингтоном. Ему задали вопрос о подвижках в мирном урегулировании вооруженного противостояния между Москвой и Киевом.

У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен.... Нет, я не достиг прогресса. Дональд Трамп, президент США

Ранее в ходе брифинга с прессой помощник российского президента Юрий Ушаков объяснил, что телефонный разговор лидеров России и США продлился почти час. Главы государств обсудили вопрос урегулирования на Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке включая Иран. Дополнительно стороны уделили внимание возможности обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности, близкие России и администрации лидера Белого дома.

Трамп: Байден не понял бы происходящее, если бы его привлекли по делу об автоподписи.

Фото и видео: YouTube / Sky News