Глава UFC Уайт назвал условие проведения турнира промоушена в России

Дана Уайт надеется, что американский и российский президент Дональд Трамп и Владимир Путин смогут договориться друг с другом.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на YouTube-канале "Ушатайка" в YouTube назвал собственное условие по организации промоушена турнира на российской территории.

Трамп и Путин должны разобраться с этим. Ты понимаешь, о чем я. Тогда мы сделаем это. Дана Уайт, глава UFC

Напомним, что российский спортсмен Магомед Анкалаев победил бразильского соперника Алекса Перейру, что позволило ему завоевать пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Судебная коллегия отдала победу нашему бойцу единогласным решением.

Последний турнир UFC в России прошел в Москве в ноябре 2019 года. Он состоялся на "ЦСКА Арене".

Глава UFC назвал любимый момент в истории организации.

Фото и видео: Telegram / Абзац