Глава UFC Уайт назвал условие проведения турнира промоушена в России

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на YouTube-канале "Ушатайка" в YouTube назвал собственное условие по организации промоушена турнира на российской территории.
Трамп и Путин должны разобраться с этим. Ты понимаешь, о чем я. Тогда мы сделаем это.
Дана Уайт, глава UFC
Напомним, что российский спортсмен Магомед Анкалаев победил бразильского соперника Алекса Перейру, что позволило ему завоевать пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Судебная коллегия отдала победу нашему бойцу единогласным решением.
Последний турнир UFC в России прошел в Москве в ноябре 2019 года. Он состоялся на "ЦСКА Арене".
Глава UFC назвал любимый момент в истории организации.
Фото и видео: Telegram / Абзац
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все