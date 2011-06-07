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Глава UFC назвал любимый момент в истории организации
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Глава UFC назвал любимый момент в истории организации

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Дана Уайт вспомнил о своем конфликте с одним из спортсменов.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал любимый момент в истории спортивной организации. Комментарий о событии промоутер оставил в рамках ответа на вопросы для YouTube-канала GQ Sports. Он сообщил о том, что имел напряженные отношения с бойцом Ортизом. Однажды оппоненты даже подрались, когда находились на борту частного самолета.

Любимый момент — когда Чак Лидделл отправил в нокаут Тито Ортиза.

Дана Уайт, глава UFC

Напомним, что Тито Ортиз дрался с Лидделлом трижды. Первые два поединка прошли под эгидой UFC. Чак Лидделл победил в обоих случаях, каждый раз отправляя соперника в нокаут. В 2018 году ветераны сражений вновь вышли на ринг в рамках проекта Golden Boy Promotion. В этой схватке победу одержал Ортиз.

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Фото и видео: YouTube / GQ Sports

Теги: ufc, дана уайт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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