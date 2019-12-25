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Глава UFC оставил топ-5 лучших бойцов в истории промоушена без Нурмагомедова
Сегодня, 10:58
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Глава UFC оставил топ-5 лучших бойцов в истории промоушена без Нурмагомедова

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Дана Уайт не знает, можно ли россиянина назвать "величайшим".

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал в рамках интервью для портала GQ Sports топ из пяти лучших бойцов в истории международного спортивного промоушена. Функционер включил в собственный перечень Джона Джонса, Андерсона Силву, Ронду Роузи, Конора Макгрегора, Жоржа Сен-Пьера.

Но я скажу сразу, что хотел бы включить сюда еще много парней… Трудно сказать, можно ли назвать Хабиба величайшим. Кто знает, чего бы он мог достичь в своей карьере, но он очень рано закончил.

Дана Уайт, глава UFC

Напомним, что российский боец Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы UFC. Спортсмен трижды защитил пояс и титул чемпиона UFC. При этом он ни разу не уступал противникам в своей профессиональной карьере. На счету россиянина записано 29 побед в 29 поединках.

Боец UFC Джамахал Хилл оценил свои шансы в бою с Иржи Прохазкой.

Фото и видео: сайт GQ Sports

Теги: ufc, дана уайт, хабиб нурмагомедов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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