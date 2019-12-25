Боец UFC Джамахал Хилл оценил свои шансы в бою с Иржи Прохазкой

Американец рассказал, что заметил слабые стороны потенциального противника.

Американский спортсмен Джамахал Хилл оценил свои шансы в бою с Иржи Прохазкой. Боец прокомментировал свои шансы относительно возможного поединка с действующим чемпионом. Представитель США в полутяжелом весе (до 93 килограммов) в рамках UFC Vegas 59 ранее ноукатировал бразильского представителя и экс-претендента на чемпионский титул Тиаго Сантоса.

Я чувствую, что великолепно подхожу Иржи. Это был бы великолепный бой, который я в состоянии принять. Шоу получилось бы отличным, и я чувствую, что на него был бы спрос. Джамахал Хилл, спортсмен из США

По мнению американца, Прохазка проявил значительную точность в сражении против Тейшейра, а также показал зрителям свои атлетизм, силу, навыки и стойкость. При этом Хилл заметил у будущего оппонента некоторые "пробелы", которыми он попробует воспользоваться в сражении. Спортсмен не исключает, что его сильные стороны доставять Прохазке неприятности и приведут противника к краху.

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Фото и видео: YouTube / MMAFightingonSBN