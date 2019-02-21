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Стерлинг дал совет сопернику Петра Яна в UFC

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Чемпион MMA назвал слабое место российского спортсмена.

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг дал советы своему соотечественнику Шону О"Мэлли. Иностранцу в скором времени предстоит сражение с российским представителем Петром Яном. Схватка состоится в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Стерлинг в эфире YouTube-проекта The Schmo признался в том, что ему не важен лидер предстоящего противостояния. При этом, по мнению эксперта, Яну тяжело биться против тех, у кого на высоком уровне поставлена работа ног.

Еще хорошо бы не попасться на его удар по корпусу. У Шона есть проблемы с этим. Нельзя давать Яну нанести по себе прямой удар. Поверьте, это так себе ощущение.

Алджамейн Стерлинг, действующий чемпион UFC

Напомним, что об организации боя между Яном и О"Мэлли стало известно 20 июля. Поединок состоится в формате UFC 280 в Абу-Даби. Мероприятие запланировано на  22 октября.

Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне.

Фото и видео: YouTube / The Schmo

Теги: ufc, алджамейн стерлинг, петр ян, шон о'мэлли
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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