Стерлинг дал совет сопернику Петра Яна в UFC

Чемпион MMA назвал слабое место российского спортсмена.

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг дал советы своему соотечественнику Шону О"Мэлли. Иностранцу в скором времени предстоит сражение с российским представителем Петром Яном. Схватка состоится в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Стерлинг в эфире YouTube-проекта The Schmo признался в том, что ему не важен лидер предстоящего противостояния. При этом, по мнению эксперта, Яну тяжело биться против тех, у кого на высоком уровне поставлена работа ног.

Еще хорошо бы не попасться на его удар по корпусу. У Шона есть проблемы с этим. Нельзя давать Яну нанести по себе прямой удар. Поверьте, это так себе ощущение. Алджамейн Стерлинг, действующий чемпион UFC

Напомним, что об организации боя между Яном и О"Мэлли стало известно 20 июля. Поединок состоится в формате UFC 280 в Абу-Даби. Мероприятие запланировано на 22 октября.

Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне.

Фото и видео: YouTube / The Schmo