Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне

В четвертьфинале спортсмен обыграл Джеффри Вольфа.

Российский представитель Андрей Рублев вышел в полуфинал международного турнира в Вашингтоне, проводимого Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP). В рамках четвертьфинала соревнования спортсмен обыграл на корте американца Джеффри Вольфа. Встреча завершилась с результатом 6:2, 6:3. Следующим оппонентом спортсмена станет японец Есихито Нисиока.

Андрею Рублеву 24 года. Теннисист занимает восьмое место в рейтинге АТР. Он завоевал под эгидой организации 11 титулов. На серии Большого шлема россинин не проходил дальше четвертьфинальной схватки. На Олимпийских играх в Токио теннисист завоевал золото в категории микст, выступая вместе с Анастасией Павлюченковой.

Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV