Глава Франции поздравил победителей первого полуфинала ЧМ в 2026 году.

Французский президент Эммануэль Макрон поздравил национальную сборную Испании, одержавшую накануне в полуфинальном матче чемпионата мира победу над французской командой. Во вторник, 14 июля, команда обыграла оппонентов в соревновании. Напомним, что мировое первенство проходит на территории США, Канады и Мексики. Матч в городе Далласе завершился со счетом 2:0 в пользу испанских представителей.

Поздравляем Испанию с выходом в следующий раунд. Спасибо сборной Франции за то, что они самоотверженно защищали цвета нашей страны. Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молодая и у неё большое будущее. Эмманюэль Макрон, глава Елисейского дворца

Еапомним, что чемпионат мира завершится 19 июля. В еще одном полуфинале, запланированном на среду, 15 июля, друг с другом встретятся сборные Англии и Аргентины.

Сборная Испании обыграла Францию в полуфинале ЧМ со счетом 2:0.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / EmmanuelMacron