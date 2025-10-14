Сборная Испании обыграла Францию в полуфинале ЧМ со счетом 2:0

Игра завершилась со счетом 2:0.

На чемпионате мира по футболу определился первый финалист. Им стала национальная сборная Испании, которая в поединке полуфинала обыграла Францию со счетом 2:0. Первый гол был забит на 22-й минуте, когда Ламин Ямаль заработал пенальти, а Микель Оярсабаль точно реализовал 11-метровый удар по воротам противника. Незадолго до перерыва французские спортсмены понесли серьезную потерю. Речь идет о том, что поле из-за травмы покинул защитник Вильям Салиба. После отдыха главный тренер Дидье Дешам попытался изменить ситуацию заменой игрока, однако такая тактика не принесла ощутимых итогов.

Известно, что на 58-й минуте Испания удвоила собственное преимущество на поле. Педро Порро начал комбинацию с Дани Ольмо, затем мяч обратно и точным ударом переиграл оппонента Майка Меньяна. Таким образом спортсмен забил свой второй гол за национальную сборную. Далее футболист Ламин Ямаль отправил мяч в сетку противника, однако такой гол был отменен из-за минимального офсайда. Франция пыталась отыграться, но опасные моменты у ворот благодаря Унаи Симона так и не привели к положительному результату. Испания смогла довести матч до победы. Команда сыграла "всухую" в шестой раз подряд из семи проведенных игр турнира.

Напомним, что для испанской сборной это второй в истории выход в финал мирового футбольного первенства. Предыдущий раз сборная играла в финале в 2010 году. Тогда спортсмены завоевали свой единственный титул чемпиона мира. Новый соперник Испании по решающему состязанию определится 15 июля во втором полуфинале. Там встретятся сборные Англии и Аргентины. Проигравшая команда 18 июля сразится с Францией в матче за третье место.

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Фото: pxhere.com