Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе

Россиянка обыграла Камилу Джорджи в рамках первого круга турнира.

Российская представительница Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в американском городе Сан-Хосе. Мероприятие проводится в рамках Женской теннисной ассоциации (WTA). На корте спортсменка обошла по очкам итальянскую представительницу Камилу Джорджи. Матч завершился с результатом 7:6 (7:2), 4:6, 7:5.

В следующем этапе международного турнира россиянка сыграет с победительницей матча между представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майа и американкой Клэр Лью. Напомним, что Веронике Кудерметовой 25 лет. Сейчас девушка располагается на 19-м месте в рейтинге WTA. Спортсмена известна единственной победой под эгидой данной организации. На серии турниров Большого шлема ее лучшим итогом считается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.

Рублев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне.

Фото и видео: WTA