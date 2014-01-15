Рублев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне

На корте в США россиянин обыграл британца Джека Дрейпера.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг международного турнира в Вашингтоне. Во время второго этапа соревнования спортсмен обыграл на корте представителя Великобритании Джека Дрейпера. Встреча завершилась с результатом 6:4, 6:2. Оппоненты провели на корте 1 час 23 минуты. Следующим соперником россиянина станет победитель схватки между Давидом Гоффеном Бельгии и Джеком Соком из США. Также возможным противником Рублева может стать американец Максим Кресси.

Мероприятие проводится в рамках турнира серии АТР 500 в столице США. Общий призовой фонд состязания превышает 2,1 миллиона долларов.

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Фото и видео: YouTube / Tennis TV