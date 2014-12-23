Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Встреча с Риндеркнешем продолжалась 1 час 45 минут.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае. Призовой фонд соревнования превышает 3,3 млн долларов.

В четвертьфинале турнира соперником 18-й ракетки мира был французский спортсмен Артур Риндеркнеш. Рублев одержал победу со счетом 6:2, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут.

Напомним, в прошлом сезоне Андрей Рублев завоевал один трофей. Россиянин стал победителем турнира в Дохе. Следующим соперником россиянина на турнире в Дубае станет голландец Таллон Грикспор. Встреча состоится сегодня, 27 февраля.

Ранее мы собщали, что Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае.

Видео: YouTube / Tennis TV