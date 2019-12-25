Комик Нурлан Сабуров попросил зрителей не снимать концерт на видео

Ранее его депортировали из страны.

Во время выступления комик Нурлан Сабуров обращался к зрителям несколько раз. Это произошло на его концерте в Дубае. Стендапер просил людей не доставать телефоны. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что ранее казахстанскому комику запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение было принято в январе этого года, а о депортации из страны объявили 6 февраля. Свою просьбу не снимать отрывки выступления он связывает с тем, что фразы могут вырвать из контекста и понять их смысл искаженно.

Умоляю вас, не снимайте, умоляю! Иначе я только в Антарктиде буду выступать из-за вас … только перед пингвинами останется. Нурлан Сабуров, комик

После ввода санкций Сабуров приехал обратно в Казахстан. Комитет нацбезопасности республики начал проверку в отношении комика. По какой статье - официальной информации не было.

Ранее психолог рассказывал, могут ли насмешки быть безобидными. Выяснилось, что такое отношение может перерасти в страх публичных выступлений и сделать человека замкнутым.

Фото: Magnific

