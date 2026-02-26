Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Встреча с американцем Бруксби продолжалась меньше часа.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае. Призовой фонд соревнования превышает 3,3 млн долларов.

В четвертьфинале турнира соперником 11-й ракетки мира был американский спортсмен Дженсон Бруксби. Медведев добился уверенной победы со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 56 минут.

Напомним, в нынешнем сезоне Даниил Медведев стал победителем турнира в Брисбене. Россиянин обыграл в финале Брендона Накашиму. В полуфинале турнира в Дубае он сыграет с победителем встречи между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и чехом Иржи Легечкой.

Ранее мы сообщали, что Рублев вышел во второй круг турнира в Дубае.

Видео: Tennis TV