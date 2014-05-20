Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Матч против Умбера продолжался 2 часа 23 минуты.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае. Призовой фонд соревнования превышает 3,3 млн долларов.

Во втором круге турнира соперником 18-й ракетки мира был французский спортсмен Уго Умбер. Рублев одержал победу со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Теннисисты провели на карте 2 часа 23 минуты

Напомним, в прошлом сезоне Андрей Рублев завоевал один трофей. Россиянин стал победителем турнира в Дохе. Следующим соперником россиянина на турнире в Дубае станет француз Артур Риндеркнеш. Встреча состоится сегодня, 26 февраля.

