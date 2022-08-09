Рублев вышел во второй круг турнира в Дубае

Встреча с Руайе продолжалась 1 час 30 минут.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP 500 в Дубае. Призовой фонд соревнования превышает 3,3 млн долларов.

В первом круге турнира соперником 18-й ракетки мира был французский спортсмен Валантен Руайе. Рублев одержал победу со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на карте 1 час 30 минут.

Напомним, в прошлом сезоне Андрей Рублев завоевал один трофей. Россиянин стал победителем турнира в Дохе. Следующим соперником россиянина на турнире в Дубае станет француз Уго Умбер. Встреча состоится сегодня, 25 февраля.

Видео: YouTube / Tennis TV