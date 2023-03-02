Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе

Матч против Циципаса длился 1 час 36 минут.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Дохе. Призовой фонд соревнования превышает 2,8 млн долларов.

Соперником 14-й ракетки мира в третьем круге турнира был греческий спортсмен Стефанос Циципас. Рублев добился победы со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут.

Напомним, Андрей Рублев является действующим победителем турнира в Дохе. В прошлом году россиянин обыграл в решающем матче британца Джека Дрейпера. В полуфинале нынешнего розыгрыша турнира его соперником испанец Карлос Алькарас. Матч состоится сегодня, 20 февраля.

Ранее мы сообщали, что Рублев вышел в трет круг турнира в Дохе.

