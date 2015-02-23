Рублев вышел в трет круг турнира в Дохе

Матч с Марожаном продолжался 1 час 7 минут.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира ATP 500 в Дохе. Призовой фонд соревнования превышает 2,8 млн долларов.

Соперником 14-й ракетки мира во втором круге турнира был венгерский спортсмен Фабиан Марожан. Рублев добился победы со счетом 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут.

Напомним, Андрей Рублев является действующим победителем турнира в Дохе. В прошлом году россиянин обыграл в решающем матче британца Джека Дрейпера. В третьем круге нынешнего розыгрыша турнира его соперником будет грек Стефанос Циципас. Встреча состоится сегодня, 19 февраля.

Ранее мы сообщали, что Рублев вышел во второй круг турнира в Дохе.

Видео: YouTube / Tennis TV