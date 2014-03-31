Рублев вышел во второй круг турнира в Дохе

Россиянин является действующим победителем турнира.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP 500 в Дохе. Призовой фонд соревнования превышает 2,8 млн долларов.

Соперником 14-й ракетки мира в первом круге турнира был нидерландский спортсмен Йеспер де Йонг. Рублев одержал победу со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Напомним, Андрей Рублев является действующим победителем турнира в Дохе. В прошлом году россиянин обыграл в решающем матче британца Джека Дрейпера. Во втором круге нынешнего розыгрыша турнира его соперником станет венгерский теннисист Фабиан Марожан. Встреча состоится сегодня, 18 февраля.

