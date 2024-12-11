Кудерметова уступила в 1/8 финала Australian Open

Россиянка проиграла Свитолиной в двух сетах.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии.

В матче 1/8 финала турнира соперницей 75-й ракетки мира была украинская спортсменка Элина Свитолина. Кудерметова уступила со счетом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В четвертьфинале Australian Open Свитолина сыграет против американки Мэдисон Киз.

Ранее мы сообщали, что Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV