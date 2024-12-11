Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

Россиянка обыграла хорватскую теннисистку Векич.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Соперницей 32-й ракетки мира была хорватская спортсменка Донна Векич. Павлюченкова одержала победу со счетом 7:6 (7:0), 6:0. Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В четвертьфинале Australian Open Павлюченкова сыграет с белорусской Ариной Соболенко, которая является действующей победительницей турнира.

Ранее мы сообщали, что Андреева уступила в 1/8 финала Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV