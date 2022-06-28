Дана Уайт отреагировал на слухи о реванше Мейвезера и Макгрегора

Глава UCF рассказал о том, что ирландец хочет драться на ринге.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слухи о возможном реванше, который состоится между звездным ирландским спортсменом Конором Макгрегором и бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером. Информацией специалист поделился в интервью для YouTube-канала The Jim Rome Show.

Нет, я ни с кем об этом не разговаривал. Конор вернется в октагон. Он рассматривает конец этого года или начало следующего. Дана Уайт, глава UFC

Дана Уайт отметил, что Конор Макгрегор вернется в бойцовскую клетку в конце текущего года или начале следующего. Глава UFC отметил, что в разговорах с ним спортсмен упоминает о своем намерении сражаться с противниками. При этом ирландцу также предлагают киносъемки и другие проекты, но иностранец находит их неинтересными для себя. Он хочет драться.

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Фото и видео: YouTube / The Jim Rome Show