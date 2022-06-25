Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу

По завершению боя фигуристке подарили цветы.

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова провела показательный боксерский спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Мероприятие состоялось на территории спортивного комплекса "Лужники" в рамках проведения Дня Московского спорта. Девушка показали зрителям джебы, кроссы и другие комбинации. По завершению саитов подарил своей оппонентке цветы.

Напомним, что в рамках Дня Московского спорта выступят и другие фигуристки: олимпийская чемпионка Пекина-2022 в командных состязаниях Камила Валиева примерит на себя роль фитнес-тренира. Ее коллега по цеху, олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова станет участницей танцевального батла по брейк-дансу. На танцпол она выйдет против звезды телевизионного шоу "Танцы на ТНТ" Антона Тонски.

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Фото и видео: Telegram / SHOT