Схватка закончилась в первом раунде.

Появилось видео яркого нокаута Романа Долидзе на UFC Fight Night (международном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата ESPN 37. Состязание состоялось в американском городе Остин. Грузинский спортсмен в среднем весе выиграл у оппонента Кайла Дакаса из США. При этом бой между спарринг-партнерами завершился в первом же раунде за счет технического нокаута.

Официальная группа UFC в социальной сети "Вконтакте" опубликовала видео схватки. Зрители увидели, что с первых минут сражения Роман Долидзе начал поджимать соперника. Первый нокдаун произошел после акцентированного хука слева авторства грузинского спортсмена. После этого Дакас пропустил сокрушительный удар коленом в голову около сетки. В конце боя Долидзе добил соперника.

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Фото и видео: Вконтакте / UFC