Федор Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в последнем поединке в карьере

Американец защитил титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Российский спортсмен в смешанном стиле (MMA) Федор Емельяненко проиграл американскому представителю Райану Бейдеру в последнем поединке в своей профессиональной карьере. Встреча между соперниками произошла на арене международного турнира Bellator 290, который проходил в Лос-Анджелесе. Иностранец сначала отправил 45-летнего россиянина в нокаут, после чего добил его в партере. Рефери засчитал технической нокаут. Таким образом 39-летний Бейдер защитил титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Боец одержал свою 31-ю победу в карьере при семи поражениях оппонентам. Емельяненко проиграл седьмой раз подряд, в его активе ранее было записано 40 побед, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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Фото и видео: YouTube / BellatorMMA