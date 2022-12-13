Экс-чемпион UFC предрек Махачеву долгое лидерство в промоушене

Люк Рокхолд оценил шансы россиянина против австралийца.

Бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата), американский представитель Люк Рокхолд предрек российскому спортсмену Исламу Махачеву долгое лидерство в промоушене. Соответствующее заявление боец сделал в эфире YouTube-канале Helen Yee Sports. Эксперт сомневается в том, что сейчас есть такие бойцы, которые могут составить реальную конкуренцию для представителя РФ.

Да, конечно, есть бойцы, у которых есть шанс на лаки-панч. Но Махачеву следует просто придерживаться своего плана и пройти Волкановски. Люк Рокхолд, спортсмен UFC

Напомним, что Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски будут сражать друг против друга в ночь на 12 февраля в Австралии. Бой пройдт в категории "Легкий вес". Таким образом, полулегковес Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC, сменит свою профессиональную категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс.

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Фото и видео: YouTube / Helen Yee Sports