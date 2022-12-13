Нурмагомедов ушел из индустрии ММА

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов уходит из ММА. Об этом сообщили в ТАСС.
Спортсмен признался, что теперь ему хочется больше времени проводить с семьей. Этим он и объяснил свое расставание со спортом.
Напомним, что Нурмагомедов одержал в смешанных единоборствах 29 побед, у него не было ни одного поражения. Также спортсмен трижды подтверждал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Гэтжи. Весной прошлого года российских боец был включен в Зал славы UFC.
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Фото: Piter.tv
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