Нурмагомедов ушел из индустрии ММА

Спортсмен заявил, что теперь хочет больше времени проводить с семьей.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов уходит из ММА. Об этом сообщили в ТАСС.

Спортсмен признался, что теперь ему хочется больше времени проводить с семьей. Этим он и объяснил свое расставание со спортом.

Напомним, что Нурмагомедов одержал в смешанных единоборствах 29 побед, у него не было ни одного поражения. Также спортсмен трижды подтверждал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Гэтжи. Весной прошлого года российских боец был включен в Зал славы UFC.

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