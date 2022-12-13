Звезду российского сериала Анну Хилькевич во время отдыха на Бали укусила змея

Актрису Анну Хилькевич укусила змея. Инцидент произошел на Бали. Об этом сообщили на Пятом канале.
По словам звезды ситкома "Универ", на месте укуса она обнаружила три красные точки, а позже на запястье появилась припухлость.
Российская актриса отметила, что чувствует сильную сонливость. Однако если бы с ней произошло что-то серьезное, она бы не стала снимать видео и писать о своем состоянии в соцсетях.
Добавим, что Хилькевич отдыхает на Бали с мужем и детьми. Они перебрались с одной виллы на другую после инцидента.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге из-за холода будет действовать желтый уровень опасности.
Фото: ВКонтакте / Анна Хилькевич
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