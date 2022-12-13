В Петербурге из-за холода будет действовать желтый уровень опасности

Правительство города просит всех жителей проявлять особую осторожность при нахождении на открытом воздухе.

Сегодня, 7 января, Петербурге из-за холода будет действовать желтый уровень опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр.

По информации ведомства, на территории Северной столицы с 5 до 10 часов утра объявлен желтый уровень погодной опасности из-за низкой температуры воздуха. Ожидается, что местами температура понизится до -20 градусов. Правительство города просит всех жителей проявлять особую осторожность при нахождении на открытом воздухе.

Ранее мы сообщали, что к расчистке снега перед Рождеством в Петербурге привлекли почти 900 машин.

Фото: Piter.tv