К расчистке снега перед Рождеством в Петербурге привлекли почти 900 машин

К сочельнику снежный покров в Северной столице достиг 4 мм.

В ночь на пятницу, 6 января, снежный покров в Петербурге достиг 4 мм. Чтобы подготовить город к Рождеству на улицы вышли 886 спецмашин и 834 дворника. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Кроме того, дополнительные 99 единиц техники и 372 работника ручного труда убирают снег в городских парках и скверах. Дорожные предприятия Петербурга расчищают проезжую часть и тротуары, сгребают недавно выпавший снег, формируют валы и продолжают вывозят снежные массы из города.

В ведомстве напомнили, что для решения вопросов с уборкой снега необходимо обращаться в дежурную службу по номеру 314-60-13,либо по горячим линиям профильных предприятий.

Ранее мы сообщили о том, что автопарк "Ленсвета" пополнили 12 новых спецмашин.

Фото: Piter.TV