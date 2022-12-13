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Автопарк "Ленсвета" пополнили 12 новых спецмашин
Сегодня, 14:09
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Автопарк "Ленсвета" пополнили 12 новых спецмашин

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Техника будет предназначена для обслуживания уличных фонарей.

СПб ГБУ "Ленсвет" провело закупку новых спецмашин для своего автомобильного парка. Как сообщила пресс-служба Смольного, организация приобрела 12 единиц техники, предназначенной для обслуживания уличных фонарей. 

Теперь в автопарке появилось 8 автовышек, 3 грузопассажирских фургона и большегруз "КамАЗ" с кран-манипуляторной установкой.

В Смольном подчеркнули, что вя поставленная техника была произведена в РФ.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург оказался в тройке городов, куда россияне мечтают переехать на пенсии.

Фото: Пресс-служба Смольного

Теги: ленсвет, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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