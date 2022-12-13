Автопарк "Ленсвета" пополнили 12 новых спецмашин

Техника будет предназначена для обслуживания уличных фонарей.

СПб ГБУ "Ленсвет" провело закупку новых спецмашин для своего автомобильного парка. Как сообщила пресс-служба Смольного, организация приобрела 12 единиц техники, предназначенной для обслуживания уличных фонарей.

Теперь в автопарке появилось 8 автовышек, 3 грузопассажирских фургона и большегруз "КамАЗ" с кран-манипуляторной установкой.

В Смольном подчеркнули, что вя поставленная техника была произведена в РФ.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург оказался в тройке городов, куда россияне мечтают переехать на пенсии.

Фото: Пресс-служба Смольного