Петербург оказался в тройке городов, куда россияне мечтают переехать на пенсии

Также в рейтинг вошли Сочи, Калининград и Краснодар.

Россияне назвали топ городов, в которой они мечтают переехать для спокойной жизни на пенсии. В тройку "лидеров" вошёл Петербург. Об этом сообщила газета "Известия".

Первое место рейтинга занял Сочи – в южный город к старости хотят отправиться 47 % опрошенных. Многие из респондентов отметили, что хотели бы открыть там небольшой бизнес в сфере туризма (отели и пр.). Аналогичные намерения есть и у тех, кто намерен отправится на пенсии в Краснодар и Калининград. Эти города также заняли лидирующие строчки.

Кроме того, 46% россиян рассчитывают найти дополнительный источник дохода в старости. Каждый пятый гражданин хотел бы найти себя в сфере фермерского хозяйства.

Ранее петербуржцы рассказали, по каким причинам они могут переехать в другой город.

Фото: Piter.TV