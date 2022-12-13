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Петербуржцы рассказали, по каким причинам они могут переехать в другой город
Сегодня, 14:34
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Петербуржцы рассказали, по каким причинам они могут переехать в другой город

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Большинство причин связаны с карьерой.

У жителей Петербурга выяснили, по каким причинам они теоретически могли бы переехать в другой город или страну. Опрос провели аналитики hh.ru, сообщила пресс-служба сервиса.

Судя по ответам респондентов, 32% жителей Северной столицы могли бы покинуть город по причине низких зарплат. Это практически треть опрошенных. Ещё 31% считают, что переехать можно из-за нехватки компаний, в которых хотелось бы работать.

Кроме того, 27% считают причиной покинуть город на Неве плохое состояние экологии и некомфортный климат. 18% респондентов отметило некачественные услуги здравоохранения. 

Ранее мы сообщили о том, что более 5 тыс. семей в Петербурге получили жилищные свидетельства за 2022 год.

Фото: Piter.TV

Теги: опрос, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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