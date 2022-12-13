Более 5 тыс. семей в Петербурге получили жилищные свидетельства за 2022 год

Город выделил на эти цели почти 16 млрд рублей.

За прошедший год свыше 5 тыс. семей из Северной столицы получили право на господдержку при покупке жилья. На эти цели было выделено почти 16 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Городское правительство обеспечило жилищными свидетельствами свыше 1 тыс. молодых семей. Также документы получили 747 многодетных семей, 100 семей с детьми-инвалидами, более 1,5 тыс. семей, проживающих в коммунальных квартирах, примерно 700 очередников и бюджетных категорий граждан. В 2024 году бюджет Петербурга предусматривает около 16,5 млрд рублей на помощь в улучшении жилищных условий.

Добавим, что наличие жилищного свидетельства у горожан предполагает оказание им со стороны властей помощи в размере 40 – 50% от стоимости квартиры. Услугой необходимо воспользоваться в течение 7 месяцев, или же в течение года в случае расселения из коммуналки.

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Фото: Piter.TV