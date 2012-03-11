На зимних каникулах для школьников из Мариуполя проведут экскурсии в Петербурге

Дети посетят Русский музей, Эрмитаж, Смольный собор и на стадион "Газпром Арена".

Школьники из Мариуполя приедут на зимние каникулы в Северную столицу. Для детей разработали культурную программу. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Дети посетят Русский музей, Эрмитаж, Смольный собор и на стадион "Газпром Арена". Добавим, что многие юные жители Мариуполя уже посещали Петербург на летних и осенних каникулах.

Также правительство города на Неве подарило малышам и детям старшего возраста из города-побратима сладкие презенты.

Кроме того, Петербург подарил Мариуполю новогоднюю ель. Ее установили на площади Свободы.

Ранее на Piter.tv: губернатор Петербурга и Лукашенко обсудили сотрудничество Петербурга и Республики Беларусь.

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