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На зимних каникулах для школьников из Мариуполя проведут экскурсии в Петербурге
Сегодня, 19:26
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На зимних каникулах для школьников из Мариуполя проведут экскурсии в Петербурге

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Дети посетят Русский музей, Эрмитаж, Смольный собор и на стадион "Газпром Арена".

Школьники из Мариуполя приедут на зимние каникулы в Северную столицу. Для детей разработали культурную программу. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Дети посетят Русский музей, Эрмитаж, Смольный собор и на стадион "Газпром Арена". Добавим, что многие юные жители Мариуполя уже посещали Петербург на летних и осенних каникулах.

Также правительство города на Неве подарило малышам и детям старшего возраста из города-побратима сладкие презенты. 

Кроме того, Петербург подарил Мариуполю новогоднюю ель. Ее установили на площади Свободы.

Ранее на Piter.tv:  губернатор Петербурга и Лукашенко обсудили сотрудничество Петербурга и Республики Беларусь.

Фото: Pxhere

Теги: зимние каникулы, отдых в петербурге, помощь городу-побратиму, школьники из мариуполя
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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