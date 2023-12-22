Петербург стал самым недорогим туром для непляжного отдыха

АТОР опубликовала рейтинг

Ассоциация туроператоров России опубликовала ценовой рейтинг зарубежных и российских туров на 10 ночей с 6 по 12 марта.

Бюджетнее всего поехать в Египте с системой "все включено". На втором месте – ОАЭ. Цены на отдых в двух странах начинаются от 119 тысяч рублей на двоих за десять ночей. По словам специалистов, стоимость на эти направления уже выросла на 20% по сравнению с февралем. Третье место по ценовой доступности заняла Анталья (от 144 тысяч рублей за десять ночей по системе "все включено").

Среди непляжных направлений лидер по низкой стоимости – Петербург.

"В марте рейтинг ценовой доступности популярных непляжных направлений вновь возглавил Санкт-Петербург – за тур туда из Москвы на 10 ночей (с дорогой) и проживанием в отеле надо отдать минимум 42,1 тыс. руб. на двоих". Пресс-служба АТОР.

На втором месте после Северной столицы – туры в Калининград и в Абхазию (на десять ночей с перелетом из Москвы за 49 тыс. руб. и за 51,1 тыс. на двоих. Третье место – у Сочи (63 тыс. рублей на двоих).

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