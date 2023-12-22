Более 200 ребят отправились на отдых в оздоровительные лагеря Ленобласти

Организаторы подготовили для детей насыщенную и увлекательную программу.

Свыше 200 первоклассников отправились в детские лагеря в Ленинградской области. Зимняя смена уже началась в лагерях "Россонь" и "Лесная сказка". Организаторы подготовили для детей насыщенную и увлекательную программу, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В детском лагере "Россонь" открылась смена под названием "Зимнее путешествие со сказкой или в поисках Щелкунчика". Первоклассники будут отправляться в путешествие по семи сказкам, среди которых "Три богатыря", "Снегурочка" и "Бременские музыканты". Для детей также организованы различные интерактивные мероприятия, мастер-классы, квесты, кинопоказы, фотофестивали, творческие конкурсы и дискотеки. Малышей ожидает интересная спортивно-развлекательная программа, включающая катание на коньках и ватрушках.

Кроме того, 12 февраля в комитете по образованию Ленинградской области сообщили, что лагерь "Лесная сказка" готовит смену под названием "Территория творчества". Для детей организованы игры по станциям, посещение кружков и проведение мастер-классов.

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