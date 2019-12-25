Губернатор Петербурга и Лукашенко обсудили сотрудничество Петербурга и Республики Беларусь

Они договорились в апреле 2023 года провести Дни Петербурга.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Они обсудили сотрудничество Петербурга и Республики Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Политики рассмотрели вопросы торгово-экономической сферы, научно-технической отрасли, гуманитарного сотрудничества.

Они договорились в апреле 2023 года провести Дни Петербургa в Минске и 13-е зaседaние Советa делового сотрудничествa Петербургa и Республики Белaрусь.

Градоначальник напомнил Лукашенко, что важно продолжать программу молодежных обменов. В этом году на белорусские школьники вместе с педагогами приедут на зимние каникулы в город на Неве. Для детей разработали экскурсионную программу. Их пригласили в Русский музей, Эрмитаж, Смольный собор и на стадион "Газпром Арена".

Ранее на Piter.tv: президент Белоруссии примет участие в саммите СНГ в Петербурге.

Фото: aa.com.tr