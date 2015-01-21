Президент Белоруссии вылетел в Петербург

Он примет участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ.

В Петербург вылетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он примет участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ. Встреча запланирована на 26 и 27 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале "Пул Первого".

Добавим, что политик приедет в Северную столицу на день раньше запланированного. Он вылетел из аэропорта Чкаловский Московской области. В Подмосковье он посетил Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Ранее на Piter.tv: Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки.

Фото: aa.com.tr