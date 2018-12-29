Сообщается, что "разговор имеет предельно конкретный и критичный характер".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

По информации источника, в начале 2023 года в Белоруссии состоится кадровая перестановка. Об этом Лукашенко заявил на совещании по вопросам развития отечественного спорта в условиях зарубежных санкций. Также сообщается, что "разговор имеет предельно конкретный и критичный характер".

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии должны работать партии, которые следуют государственному курсу.

Фото: aa.com.tr