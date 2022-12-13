Лукашенко: в Белоруссии должны работать партии, которые следуют государственному курсу

Глава Белоруссии оценил роль ВНС в оформлении республиканской стратегии.

Президент Александр Лукашенко рассказал о том, что на территории Белоруссии должны работать такие политические партии, которые следуют государственному курсу, их деятельность должна соответствовать основным принципам внутренней и внешней политики, которые действуют в республике. В частности, речь идет о том стратегическом курсе, который будет одобрен участниками Всебелорусского народного собрания. Глава государства напомнил, что именно ВНС является наиболее представительным органом народной власти в стране.

На политическом поле страны должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует основным принципам внутренней и внешней политики. Что тут непонятного и что тут неправильно? Курс есть, он выработан. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко: Всебелорусское народное собрание призвано стабилизировать общество.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого