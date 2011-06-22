Лукашенко: Всебелорусское народное собрание призвано стабилизировать общество

Глава страны объяснил, как будет функционировать ВНС.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание призвано стабилизировать республиканское общество. Соответствующее заявление глава государства высказал в ходе выступления на заседании в Минске. Политик отметил, что члены ВНС будут встречаться как минимум один раз за год, после чего - возвращаться к выполнению трудовых обязанностей. Он пояснил, что на мероприятии будут подниматься самые важные вопросы страны, однако ВНС не станет постоянно действующим органов власти. Все его участники будут задействованы в нем на общественных началах, они не получат за это материального вознаграждения.

ВНС - стабилизатор нашего общества. В этом его главная роль - стабилизировать общество на всех этапах его развития. И если возникнет необходимость, то именно на его площадке надо будет договариваться. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко заметил, что в состав ВНС войдут представители всех слоев республиканского общества. Политик отметил, что говорит не о "свадебных генералах", а о профессионалах в своем деле, с богатым опытом, так как этим людям предстоит принимать решения по страиегически значимым вопросам.

Лукашенко призвал чиновников не ждать, "пока рубанет президент".

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

