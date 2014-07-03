Лукашенко призвал чиновников не ждать, "пока рубанет президент"

Белорусский лидер отметил, что не надо забывать уроки прошлых лет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников не ждать, пока "рубанет" глава государства. Об этом он заявил на рассмотрении кадровых вопросов.

Лукашенко отметил, что не надо забывать уроки прошлых лет. Он подчеркнул ,что многое в решении проблем зависит от чиновников, поскольку они сталкиваются непосредственно с людьми. Глава республики привел в пример ситуацию с микрорайоном Сокол в Минске, где только после его личного вмешательства были решены проблемы с жильем для семей с детьми.

Исключите из системы, стиля своей работы волокиту и бюрократизм. Чтобы не было так, пока не рубанет президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко подписал закон об амнистии.

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