В этом году в Петербурге планируют построить 60 общественных пространств

За последние четыре года в Северной столице построили 226 общественных пространств.

В 2024 году в Петербурге планируют открыть 60 общественных пространств. Об этом сообщила зампредседателя Комитета по благоустройству Петербурга Лариса Канунникова на пресс-конференции ТАСС.

За последние четыре года в Северной столице построили 226 общественных пространств. Их создали в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

Город сам принимает решение по финансированию, и мы не получаем федеральные субсидии, поэтому было построено 72 общественных пространства. Лариса Канунникова, зампредседателя Комитета по благоустройству Петербурга

В городе планируют и дальше открывать большое количество общественных пространств. В этом году появится 60 новых парков, хотя нужно всего 12. На некоторых площадках стартовали работы.

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга