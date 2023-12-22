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В этом году в Петербурге планируют построить 60 общественных пространств
Сегодня, 15:03
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В этом году в Петербурге планируют построить 60 общественных пространств

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За последние четыре года в Северной столице построили 226 общественных пространств.

В 2024 году в Петербурге планируют открыть 60 общественных пространств. Об этом сообщила зампредседателя Комитета по благоустройству Петербурга Лариса Канунникова на пресс-конференции ТАСС.

За последние четыре года в Северной столице построили 226 общественных пространств. Их создали в рамках программы по формированию комфортной городской среды. 

Город сам принимает решение по финансированию, и мы не получаем федеральные субсидии, поэтому было построено 72 общественных пространства.

Лариса Канунникова, зампредседателя Комитета по благоустройству Петербурга

В городе планируют и дальше открывать большое количество общественных пространств. В этом году появится 60 новых парков, хотя нужно всего 12. На некоторых площадках стартовали работы.

Ранее на Piter.tv рассказали, куда могут сходить бесплатно 25 января студенты.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: куда сходить, общественные пространства, отдых в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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